Borussia Dortmund a ramas din nou fara antrenor! Anuntul facut dupa ce echipa a fost la un pas sa rateze Liga Campionilor

Borussia Dortmund a reusit in extremis sa se califice in urmatorul sezon de Liga Campionilor.

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille! FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

Peter Stoger a anuntat la conferinta de presa de dupa infrangerea cu Hoffenheim, scor 3-1, ca se desparte de echipa. Antrenorul de 52 de ani a fost ales de conducerea clubului dupa demiterea lui Bosz din luna decembrie, insa evolutia echipei nu a fost la nivelul asteptat.

Dortmund a terminat pe locul 4 in campionat, reusind sa prinda Liga Campionilor la golaveraj in fata celor de la Bayer Leverkusen. "Acesta este ultimul meci meci la BVB, lucru pe care l-am decis alaturi de conducerea clubului de ceva timp.

Un nou stimulent cu un nou antrenor ii va face bine clubului" a declarat Stoger. Favorit sa-l inlocuiasca este Lucien Favre, cel care se va desparti de Nice. Favre a impresionat in Bundesliga cand a preluat-o pe Borussia Monchengladbach in 2011, a evitat retrogradarea in primul sezon si a dus-o in UEFA Champions League in sezonul urmator!