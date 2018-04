A jucat la Borussia Dortmund iar acum marcheaza pentru Romania: "E putin mai greu cu romana, sper sa ma intelegeti!"

Un pusti roman nascut in Germania a dat goluri pentru Borussia Dortmund, dar cea mai mare bucurie a trait-o aseara, cand a marcat pentru Romania.

Leon Peto a fost ca un leu pe teren impotriva Olandei. Pustiul are 15 ani si a fost chemat din Germania la nationala de juniori. El si stelistul Ianis Stoica au marcat cu olandezii.



"E fain sa dai de fiecare data un gol pentru Romania! Ce sa spun, e putin greu cu romana, sper ca ma poti intelegeti toti" a declarat Leon.



Romanii au condus cu 2-0, dar au fost egalati in final. Oricum a iesit mai bine decat in primul meci. Cehia i-a batut cu 6-1 pe juniorii Romaniei.