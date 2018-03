UMILINTA istorica pentru Borussia Dortmund! Bayern a distrus-o cu 6-0 pe Allianz Arena, Lewandowski a inscris de 3 ori!

Bayern a avut si un gol anulat, dar nu a castigat si titlul matematic in urma acestui succes.

Bayern s-a distrat in derby-ul Germaniei contra celor de la Borussia Dortmund - dupa doar 23 de minute, Bayern avea deja 3-0 iar o reusita a lui Ribery fusese anulata pentru ofsaid. Lewandowski, James si Muller au inscris primele goluri ale liderului din Germania.

In prelungirile primei reprize au mai venit 2 lovituri in barbia Borussiei - acelasi Lewandowski si Ribery au marcat pentru 5-0 la pauza. Ultima data cand Dortmund a primit 5 goluri in prima repriza a fost in 1978 cu Borussia Monchengladbach, meci incheiat cu un incredibil 0-12!

Bayern n-a mai fortat in a doua repriza, Lewandowski reusind sa mai inscrie o data pe final. Bayern nu a sarbatorit si titlul pentru ca Schalke a reusit sa castige in aceasta etapa. Bayern isi poate asigura matematic etapa viitoare titlul in deplasare la Augsburg - Bayern n-a mai castigat de 18 ani matematic titlul pe propriul teren!