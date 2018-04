"Avem cativa invitati din Romania!" Anuntul facut de Borussia Dortmund inaintea meciului cu Bayer Leverkusen! Ce imagine a aparut pe contul oficial

Borussia Dortmund a obtinut un succes urias in lupta pentru obtinerea unui loc in viitoarea editie a UEFA Champions League!

Derby-ul etapei din Germania a fost intre Borussia Dortmund si Bayer Leverkusen, echipe despartite doar de golaveraj inaintea de etapei si aflate pe locurile 3 si 4 ce duc in grupele UEFA Champions League in sezonul viitor. Invinsa in derby-ul de etapa trecuta de Schalke, Dortmund avea nevoie mare de victorie.

Iar echipa lui Stoger a reusit unul dintre cele mai bune meciuri din ultima perioada - a demolat-o pe Bayer cu 4-0, Marco Reus reusind o dubla pe langa reusitele lui Sancho si Philipp. Borussia a avut si un gol anulat cu ajutorul VAR pentru offside, dar si un penalty ratat de Reus.

Cei de la Borussia au reusit un meci excelent chiar in fata a unui grup de 34 de suporteri romani ce apartin fan clubului Borussiei Dortmund din Romania! Cei de la Dortmund au postat pe contul oficial de Twitter o imagine cu grupul de fani romani alaturi de mesajul: "Suntem fericiti ca avem cativa invitati din Romania astazi! Bucurati-va de sedere si de meciul cu Bayer" au scris cei de la Dortmund.

Cu ocazia acestei deplasari, Marcel Raducanu a devenit membru de onoare al fan clubului Borussiei Dortmund din Romania. Acesta a fost vizitat de fanii romani la scoala de fotbal pe care o are in apropierea stadionului Borussiei.