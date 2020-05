'Suporteri' in tribune la meciul Koln - Mainz! :) Imaginile SENZATIONALE cu 'fanii' echipei gazda: pitici de gradina si ursuleti la datorie | GALERIE FOTO

Clubul Koln a gasit o solutie inedita pentru a-si face jucatorii sa se simta sustinuti din tribunele stadionului.

O parte din tribuna echipei Koln a fost amenajata cu mai multe tricouri ale echipei, dar si cu niste mascote.

Pe scaunele arenei s-au regasit mai multe animalute de plus, printre care si un pitic de gradina care tine o minge in mana, sau un ursulet de plus cu un fular al echipei favorite la gat.

Bundesliga este primul mare campionat din Europa care s-a reluat, insa accesul suporterilor pe stadion este inca interzis.

FC Koln made a tifo out of shirts ahead of their return game vs. Mainz ???? pic.twitter.com/wVV2Eogb0k — Port Harcourt first son (@Forch_une) May 17, 2020

