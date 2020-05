Show-ul german continua! Koln - Mainz, LIVE, de la 16:30 | Bayern vine cu raspunsul pentru Dortmund in deplasarea din capitala: Union Berlin - Bayern, de la 19.30

10:16

Nimeni nu se gandea ca una dintre cele mai puternice ligi din lume va fi pusa in situatia de a-si relua meciurile fara spectatori in tribune si cu o gramada de semne de intrebare. Totusi, pentru fanii de pretutindeni ai sportului rege, aceasta revenire poate reprezenta o gura proaspata de oxigen dupa atat de mult timp fara spectacolul oferit de fotbal. Iata cele mai importante 10 amanunte pe care trebuie sa le stii inainte de meciurile de sambata:

Cate meciuri mai au de disputat echipele din Germania?

Daca sunt luate in calcul doar partidele din Bundesliga, trebuie stiut faptul ca la startul competitiei s-au inscris 18 echipe. Campionatul se reia de la etapa 26, asa ca echipele mai au de jucat inca noua partide. Cu exceptia lui Frankfurt si Werder Bremen, care mai au de disputat o restanta.

Ce meciuri se joaca in etapa 26?

De la ora 16:30, vor incepe cinci meciuri din Bundesliga: Augsburg - Wolfsburg, Borussia Dortmund - Schalke 04, Dusseldorf - Paderborn, Hoffenheim - Hertha Berlin si RB Leipzig - Freiburg. Se mai joaca, de la 19:30, duelul dintre Eintracht Frankfurt si Borussia Monchengladbach. Duminica, incepand cu ora 16:30 se va disputa partida dintre Koln si Mainz, in timp ce campioana Bayern Munchen va juca in deplasare cu Unio Berlin, de la 19:00. Etapa cu numarul 26 se incheie luni, la ora 21:30, cu duelul dintre Werder Bremen si Bayer Leverkusen.

Care este meciul etapei?

De departe, cel mai important meci al etapei cu numarul 26 este partida dintre Borussia Dortmund si Schalke 04. Celebrul Revierderby sau derby-ul Ruhr-ului ajunge la episodul 156 si ofera Borussiei sansa de a se apropia in clasament la doar un punct de liderul Bayern Munchen. Pentru Schalke, miza este pastrarea locului 6, pozitia care ii asigura prezenta in preliminariile Europa League. Cu Wolfsburg la doar un punct in spate, alb-albastrii vor juca extrem de motivati la Dortmund, iar traditia din spatele acestui meci il transforma intr-unul numai bun pentru o revenire a campionatului din Germania.

Cine se lupta pentru titlu de campioana si pentru cel de golgheter?

Au trecut mai bine de doua luni de cand nu s-a mai jucat fotbal in Bundesliga, asa ca nu este de mirare daca memoria fanilor nu mai retine mizele care inca sunt in joc. In ciuda faptului ca detronarea lui Bayern Munchen din pozitia de lider a fost mereu o misiune extrem de dificila pentru orice club, in acest sezon bavarezii au trei urmaritoare. Cel putin pe hartie, echipa de pe locul 4 (Borussia Monchengladbach) inca poate emite pretentii la titlu, fiind la doar 6 puncte in urma lui Bayern. Realist, insa, pare ca Dortmund este echipa care va duce lupta pana la capat cu fosta campioana. Bayern este favorita certa la titlu, dar aceasta pauza poate sa fi schimbat cumva datele problemei. Tot Bayern da si favoritul pentru titlul de golgheter. Polonezul Robert Lewandowski are deja 25 de reusite si este urmarit doar de catre Timo Werner, varful lui Leipzig, care are 21 de goluri inscrise.

Cine merge in Champions League si Europa League?

Nici locurile de Champions League nu au fost inca decise, iar Leverkusen spera sa prinda o pozitie in primele 4. Echipa antrenata de Peter Bosz se afla la doar doua puncte in spatele lui Gladbach, clubul clasat pe ultimul loc de Champions League. Bayer pare sigura, totusi, de prezenta in viitoarea editie a grupelor Europa League. Asta pentru ca Schalke, trupa de pe 6, se afla la 10 puncte in urma sa. Wolfsburg, Freiburg, Hoffenheim si Koln stau si ele la panda pentru ultimul loc european. Intre locul 6 si Koln, echipa de pe 10, sunt doar 5 puncte diferenta.

Cine retrogradeaza?

Numai Paderborn, ultima clasata, pare sigura ca se afla la ultimele meciuri pe prima scena din Germania. Cu doar 16 puncte acumulate, Paderborn are sanse minime sa o prinda din urma pe Fortuna Dusseldorf, echipa aflata pe loc de baraj. Werder Bremen, penultima echipa, in schimb, isi pune sperantele in restanta cu Frankfurt. Un eventual succes in acel meci, i-ar duce pe alb-verzi la 21 de puncte, cu unul mai putin decat are Dusseldorf si cu 5 sub Mainz, primul club salvat fara baraj. Expuse mai sunt Mainz (26p), Augsburg (27p), Hertha Berlin (28p) si Frankfurt (28p).

Ce jucatori vor atrage atentia?

Unii dintre fotbalistii de top din Bundesliga pot fi subiectul unor transferuri foarte interesante in aceasta vara. S-a discutat despre Jadon Sancho, jucatorul lui Dortmund care este dorit de Chelsea, Manchester United si Barcelona, dar si de Kai Havertz de la Leverkusen, pe care il vor Barca, Liverpool si Chelsea. Superstarurile lui Bayern revin si ele la treaba, iar tinerii Alphonso Davies, Serge Gnabry si Leon Goretzka vor fi in centrul atentiei. MVP-ul etapei cu numarul 26 poate fi si tanarul Haaland. Norvegianul lui Dortmund are sansa de a marca din nou, chiar intr-un meci foarte important, precum derby-ul cu Schalke.

Ce nume mari lipsesc?

Dintre echipele de top, Borussia Dortmund are cei mai multi accidentati cu nume. Emre Can, Marco Reus si Axel Witsel vor lipsi din meciul cu Schalke. De la Bayern, absenteaza Coutinho, Tolisso si Sule, in vreme ce Leipzig nu poate conta pe Upamecano, iar Ampadu si Konate sunt incerti.

Cum se vor prezenta echipele?

Chiar daca majoritatea cluburilor s-au reunit deja de ceva timp si au apelat la antrenamente cu jucatorii impartiti in grupuri de cate 3 persoane, este greu de crezut ca fotbalistii se afla in cea mai buna forma fizica. Vom asista, probabil, la meciuri ce ne vor aminti de primele partide ale sezonului, atunci cand fotbalistii nu sunt complet intrati in forma. Nu vor fi surprinzatoare eventualele evolutii dezamagitoare, dar nici accidentarile, avand in vedere lipsa de activitate din ultima vreme. Ne putem astepta la meciuri cu un ritm ceva mai scazut decat cel cu care ne obisnuise Bundesliga, insa este foarte posibil si ca pofta de fotbal a jucatorilor sa le compenseze lipsa de pregatire.

Ce alte lucruri vor fi diferite?

Chiar daca o sa se joace fotbal, lucrurile se vor derula intr-o maniera deosebita fata de cum fusesera oamenii obisnuiti. Toti jucatorii vor fi testati in ziua de dinaintea meciurilor, iar urmarile in situatia in care exista teste pozitive pot diferi de la club la club. Decizia de carantinare este luata la nivelul comunitatilor pe care cluburile le reprezinta, iar masurile variaza de la carantinarea totala a lotului pana la carantinarea doar a celor depistati pozitiv. In afara testelor, jucatorii vor fi supusi altor schimbari, precum obligativitatea de a se incalzi cu masca, posibilitatea de a se bucura la goluri doar prin saluturi cu coatele sau picioarele si pastrarea unei distante de 1,5 metri intre ei si ceilalti colegi de echipa, atunci cand se deplaseaza cu autocarul. Pe parcursul meciurilor, mingile vor fi dezinfectate in mod constant si toata lumea, in afara de jucatorii din teren si de arbitri va trebui sa poarte masca. La partide, vor asista maxim 300 de oameni, fiind inclusi aici fotbalistii, oficialii, staff-urile medicale si reprezentantii media. Politia se va asigura ca suporterii nu se aduna in alte locuri pentru a urmari impreuna meciurile.