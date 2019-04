Man City, Bayern, PSG si Man United se lupta el! "Poate face minuni la centrul terenului" Licitatia incepe de la 70 de milioane de euro

Un fotbalist spaniol a intrat in vizorul marilor cluburi europene.

Rodrigo Hernandez a devenit unul dintre obiectivele prioritare ale marilor cluburi europene. Jucatorul in varsta de 22 de ani al lui Atletico este in vizorul unor echipe precum Manchester City, Bayern, PSG sau Manchester United, scrie Marca.

Cele patru cluburi vor sa isi asigure semnatura jucatorului care termina in iunie primul sau sezon in tricoul lui Atletico. El a ajuns la echipa din Madrid de la Villareal in schimbul sumei de 25 de milioane de euro.

Pentru a-l transfera pe Rodrigo Hernandez, granzii Europei trebuie sa plateasca clauza de reziliere a fotbalistului, in valoare de 70 de milioane de euro. Oficialii celor patru echipe par dispusi sa plateasca aceasta suma, avand in vedere ca toate au deficiente in ceea ce priveste actiunile la mijlocul terenului. Rodrigo Hernandez a demonstrat in acest sezon ca poate face o figura buna pe postul de mijlocas.

Mai mult, fotbalistul a devenit un jucator de baza al echipei nationale a Spaniei.

Bayern vrea sa construiasca un cuplu Lucas-Rodriguez in proiectul lor pentru noul sezon. Surse din interiorul clubului german au explicat pentru Marca planurile pe care nemtii le au pentru viitorul sezon, si anume demararea unui proiect de revigorare a echipei, similar cu ceea ce s-a intamplat la Manchester United.