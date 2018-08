Noul Gotze poate fi un roman! "Daca are si putin noroc poate sa ajunga chiar mai mare!" Pustiul roman joaca la Leverkusen

Noul Gotze e un roman din Iasi.

Invata fotbal la scoala lui Marcel Raducanu si joaca la Leverkusen. Raducanu l-a descoperit si pe adevaratul Gotze, omul care a adus Germaniei titlul mondial.

Marcel Raducanu l-a gasit pe noul Gotze. Pustiul are 10 ani, e din Iasi si din 2014 studiaza fotbalul in Germania.



"Daca are si putin noroc poate sa ajunga mai mare decat Gotze", a declarat Marcel Raducanu.

"Nu vreau sa vorbesc despre calitatile mele, dar daca spune 'domni'... 'nea'... adica Marcel Raducanu ca-s bun, a vazut ceva la mine", a declarat Leone Hartopeanu.

Maxim e singurul roman din Bundesliga.

"A avut probleme la Stuttgart, are si la Mainz, oriunde se duce, nu prea joaca. Deci are el ceva, nu are nimeni cu el nimic. Ca nu e un antrenor tampit sa nu-l bage", a declarat Raducanu despre Maxim.