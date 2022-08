Nemțește! Borussia Monchengladbach a distrus o echipă de amatori în Cupa Germaniei. La pauză era deja 6-0

Borussia Monchengladbach, echipă de mijlocul clasamentului în Bundesliga (locul 10 în ultimul sezon), nu a avut milă în turul 1 din Cupa Germaniei cu amatorii de la SV Oberachern.

Echipa din Oberliga Baden-Wurttemberg, divizia a cincea din Germania, a fost distrusă de Gladbach, scor 9-1, după 6-0 la pauză.

Marcus Thuram, cu un hat-trick ('2, '22 și '36), a fost MVP-ul partidei, ceilalți marcatori ai Borussiei fiind Jonas Hofmann ('37, '45+3), Ramy Bensebaini ('45), Lars Stindl ('47), Joe Scally ('59) și Florian Neuhaus ('78).

Pentru Oberachern a redus din diferență Nico Huber ('61).

Sâmbătă, Borussia Monchengladbach debutează în noul sezon din Bundesliga, acasă cu Hoffenheim.

