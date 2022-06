Câștigător în acest sezon al diviziei secunde germane cu Schalke 04, echipă la care a fost portarul titular și cu care a promovat astfel în Bundesliga, Martin Fraisl (29 de ani), fostul goalkeeper al lui FC Botoșani, a fost convocat în premieră la naționala Austriei pentru meciurile din luna iunie din Liga Națiunilor.

Cât a jucat în Liga 1, Fraisl nu s-a numărat printre titularii ”bătuți în cuie” la FC Botoșani. Ba dimpotrivă, a fost mai mult rezervă decât în primul ”unsprezece”: 22 de meciuri doar pe bancă față de 15 partide jucate din primul minut în campionatul 2018-2019.

Si atitudinea conducătorilor clubului din Moldova față de Fraisl a fost una care a mers de la critici dure până la laude pentru conduita sa.

”A venit în România și a învățat limba română! De când a venit, a doua săptămână, acest băiat și-a luat translator și a învățat română. A spus 'Nu pot să primesc bani de la cineva fără să-i cunosc limba'”, a explicat pentru sport.ro patronul Valeriu Iftime.

Fraisl nu a apucat încă să debuteze oficial la naționala Austriei, care evoluează în Liga A din Liga Națiunilor, într-o grupă cu campioana mondială en-titre Franța, vicecampioana mondială Croația și Danemarca (semifinalistă la ultimul Euro), grupă în care ocupă locul 3.

Curios, Schalke nu se va baza pe Fraisl pentru viitorul sezon din Bundesliga, iar austriacul are acum de ales dintre ofertele primite: printre ele, una de la Rangers, formația lui Ianis Hagi, și una de la Norwich City, retrogradată din Premier League.

