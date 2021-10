Bayern nu este invincibilă! Bavarezii, distruși în Cupa Germaniei! Recordul stabilit de Borussia Monchengladbach

Bayern Munchin a suferit o înfrângere usturătoare, 0-5, în șaisprezecimile Cupei Germaniei în fața Borussiei Monchengladbach.

Cu toate că Julian Nagelsmann a aliniat cea mai bună garnitură, Neuer, Muller, Lewandowski, Gnabry și Sane fiind titulari, multipla campioană a Germaniei nu avut nicio șansă, iar în minutul 21, Monchengladbach conducea deja cu 3-0. Astfel, gruparea pregătită de Adi Hutter a devenit prima echipă din istorie care îi administrează trei goluri lui Bayern în Cupa Germaniei, în doar 21 de minute.

First 3 goals by Monchengladbach against #Bayern in 21 minutes ???????? pic.twitter.com/JNpLRfRkDy