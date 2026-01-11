Bayer Leverkusen, campioana Germaniei din 2024, a fost învinsă fără drept de apel pe teren propriu, cu scorul de 4-1, de VfB Stuttgart, sâmbătă, într-un meci contând pentru etapa a 16-a din Bundesliga.

Oaspeţii au marcat toate cele patru goluri în prima repriză a întâlnirii de pe BayArena, prin Jamie Lweling (7 și 45), Maximilian Mittelstadt (29 - din penalty) şi Deniz Undav (45+2).

"Farmaciştii" au redus diferenţa pe tabelă în repriza secundă, în urma unui penalty transformat de Alex Grimaldo (66).

Aleix Garcia, meci bun, dar degeaba, în Leverkusen - Stuttgart 1-4



Leverkusen, cu mijlocașul spaniol Aleix Garcia (ex-Dinamo) integralist, a pierdut astfel la scor deși a avut 57% posesie, 441 pase (88% corecte) vs 388 pase (85%), 5-3 la cornere etc., la care se adaugă egalitatea 10-10 la numărul de șuturi spre poartă.

Pentru prestația sa, Aleix Garcia a primit nota 6.5 de la Sofascore.

