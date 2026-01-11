Bayer Leverkusen, campioana Germaniei din 2024, a fost învinsă fără drept de apel pe teren propriu, cu scorul de 4-1, de VfB Stuttgart, sâmbătă, într-un meci contând pentru etapa a 16-a din Bundesliga.
Oaspeţii au marcat toate cele patru goluri în prima repriză a întâlnirii de pe BayArena, prin Jamie Lweling (7 și 45), Maximilian Mittelstadt (29 - din penalty) şi Deniz Undav (45+2).
"Farmaciştii" au redus diferenţa pe tabelă în repriza secundă, în urma unui penalty transformat de Alex Grimaldo (66).
Aleix Garcia, meci bun, dar degeaba, în Leverkusen - Stuttgart 1-4
Leverkusen, cu mijlocașul spaniol Aleix Garcia (ex-Dinamo) integralist, a pierdut astfel la scor deși a avut 57% posesie, 441 pase (88% corecte) vs 388 pase (85%), 5-3 la cornere etc., la care se adaugă egalitatea 10-10 la numărul de șuturi spre poartă.
Pentru prestația sa, Aleix Garcia a primit nota 6.5 de la Sofascore.
RB Leipzig a urcat pe podium fără să joace
După acest succes, VfB Stuttgart a urcat pe locul al cincilea în clasament, egalând-o la puncte (29) pe Bayer Leverkusen, care a coborât pe poziţia a patra.
Leverkusen a fost devansată la golaveraj de RB Leipzig, care a urcat pe podium fără să joace, în condiţiile în care meciul său cu St Pauli de Hamburg a fost amânat din cauza ninsorilor puternice din nordul Germaniei.
Duminică, liderul Bayern Munchen (41 puncte), va primi vizita formaţiei VfL Wolfsburg, având ocazia să se distanţeze şi mai mult de ocupanta locului secund, Borussia Dortmund (33 puncte), care a remizat vineri în deplasare cu Eintracht Frankfurt (3-3).
Rezultatele și marcatorii din etapa 16 din Bundesliga: două meciuri, amânate din cauza condițiilor meteo
Vineri
Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 3-3
Au marcat: Uzun (22 - penalty), Ebnoutalib (71), Dahoud (90+2), respectiv Beier (10), Nmecha (68), Chukwuemeka (90+6).
Sâmbătă
Union Berlin - FSV Mainz 2-2
Au marcat: Jeong (77), Ljubicic (86), respectiv Amiri (30), Hollerbach (69).
SC Freiburg - Hamburger SV 2-1
Au marcat: Grifo (53 - penalty), Matanovic (83), respectiv Vuskovic (48).
FC Heidenheim - FC Koln 2-2
Au marcat: Pieringer (15), Niehues (26), respectiv Martel (18), El Mala (48).
Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart 1-4
Au marcat: Grimaldo (66 - penalty), respectiv Leweling (7, 45), Mittelstadt (29 - penalty), Undav (45+2).
Duminică sunt programate partidele Borussia Monchengladbach - FC Augsburg şi Bayern Munchen - VfL Wolfsburg.
Meciurile St Pauli - RB Leipzig şi Werder Bremen - Hoffenheim au fost amânate din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. Info: Agerpres
Clasamentul din Bundesliga