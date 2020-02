Gafa URIASA a lui Neuer a costat-o pe Bayern! Ce a putut sa faca in meciul cu saracii din Bundesliga

Bayern Munchen a incasat un gol de cascadorii rasului in Bundesliga.

Nemtii au deschis scorul prin Serge Gnabry in minutul 25, insa Dennis Srbeny a egalat in minutul 44 dupa o gafa uriasa a lui Manuel Neuer. Portarul si capitanul echipei a iesit extrem de neinspirat din careu dupa Srbeny care primise mingea si l-a fentat fara probleme, patrunzand in careu.

Desi a incercat sa se redreseze, Neuer nu a putut tine pasul cu atacantul lui Paderborn, care l-a lasat in urma pe portar si a trimis mingea in plasa, printre fundasii bavarezilor.

