Cu Vlad Dragomir în primul 11, Pafos a încasat patru goluri în primele 34 de minute: Harry Kane a reușit o dublă, iar printre marcatori s-au mai numărat Raphael Guerreiro și Nicolas Jackson. Ciprioții au reușit să reducă din handicap chiar înainte de pauză, când Mislav Orsic l-a surprins pe Manuel Neuer cu un șut de la distanță. Ultimul gol al meciului a fost reușit de Michael Olise, în minutul 68.

Neuer, enervat de un reporter după Pafos - Bayern



Veteranul Manuel Neuer (39 de ani) a fost în poarta lui Bayern și nu a putut face nimic la golul reușit de Mislav Orsic (32 de ani), în minutul 45. Croatul a recuperat după o pasă greșită a lui Kim și a șutat imparabil din afara careului.



Neuer nici măcar nu a plonjat spre mingea șutată de Orsic, iar la final a părut iritat când unul dintre reporteri a insistat la zona mixtă cu întrebări referitoare la golul lui Pafos. Discuția dintre cei doi, redată de Bild, s-a încheiat însă cu un zâmbet din partea campionului mondial din 2014.



Reporter: A fost imparabil golul lui Pafos?

Neuer: Da.

Reporter: De aceea ai reacționat relativ târziu?

Neuer: Nu. Tu ai fost vreodată portar?

Reporter: Sincer, nu.

Neuer: Păcat!

Reporter: De aceea te întreb pe tine.

Neuer: A lovit mingea după ce a lăsat-o să-i alunece peste rist. Ar fi venit pe direcția mea, dar pentru că a lăsat-o să alunece a căpătat un efect care a dus mingea spre dreapta. Ai fi știut acum la ce mă refer dacă jucai fotbal.



După 5-1 cu Pafos, Manuel Neuer a devenit portarul cu cele mai multe victorii în UEFA Champions League, 101, la egalitate cu Iker Casillas. Germanul va avea ocazia curând să rămână liderul solitar al acestei ierarhii.

Bayern, lider în UEFA Champions League

