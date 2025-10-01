Cu Vlad Dragomir în primul 11, Pafos a încasat patru goluri în primele 34 de minute: Harry Kane a reușit o dublă, iar printre marcatori s-au mai numărat Raphael Guerreiro și Nicolas Jackson. Ciprioții au reușit să reducă din handicap chiar înainte de pauză, când Mislav Orsic l-a surprins pe Manuel Neuer cu un șut de la distanță. Ultimul gol al meciului a fost reușit de Michael Olise, în minutul 68.
Neuer, enervat de un reporter după Pafos - Bayern
Veteranul Manuel Neuer (39 de ani) a fost în poarta lui Bayern și nu a putut face nimic la golul reușit de Mislav Orsic (32 de ani), în minutul 45. Croatul a recuperat după o pasă greșită a lui Kim și a șutat imparabil din afara careului.
Neuer nici măcar nu a plonjat spre mingea șutată de Orsic, iar la final a părut iritat când unul dintre reporteri a insistat la zona mixtă cu întrebări referitoare la golul lui Pafos. Discuția dintre cei doi, redată de Bild, s-a încheiat însă cu un zâmbet din partea campionului mondial din 2014.
- Reporter: A fost imparabil golul lui Pafos?
- Neuer: Da.
- Reporter: De aceea ai reacționat relativ târziu?
- Neuer: Nu. Tu ai fost vreodată portar?
- Reporter: Sincer, nu.
- Neuer: Păcat!
- Reporter: De aceea te întreb pe tine.
- Neuer: A lovit mingea după ce a lăsat-o să-i alunece peste rist. Ar fi venit pe direcția mea, dar pentru că a lăsat-o să alunece a căpătat un efect care a dus mingea spre dreapta. Ai fi știut acum la ce mă refer dacă jucai fotbal.
După 5-1 cu Pafos, Manuel Neuer a devenit portarul cu cele mai multe victorii în UEFA Champions League, 101, la egalitate cu Iker Casillas. Germanul va avea ocazia curând să rămână liderul solitar al acestei ierarhii.