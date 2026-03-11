GALERIE FOTO Ofertă pentru Manuel Neuer! Atras cu salariul de 26 de milioane de euro și posibilitatea de a rămâne la cel mai înalt nivel în Europa

Data publicarii:
Data actualizarii:

Germanul Manuel Neuer e considerat de mulți specialiști cel mai bun portar al ultimului deceniu. 

Manuel NeuerofertaBayen MunchenBundesliga
Manuel Neuer se află pe final de carieră, la 27 martie 2026 urmând să împlinească vârsta de 40 de ani! Însă, în ciuda acestui aspect, el are posibilitate să rămână la cel mai înalt nivel, urmând să primească o ofertă de prelungire de la Bayern Munchen.

Portarul german se află sub contract cu Bayern Munchen din 2011, când a fost cumpărat de la Schalke pentru 30 de milioane de euro. Va juca la Bayern cel puțin până în iulie 2026, prelungirea semnată în decembrie 2025 fiind valabilă deocamdată pentru jumătate de an.

FOTO | Cum se pregătește Manuel Neuer la antrenamentele lui Bayern Munchen

Manuel Neuer poate rămâne la Bayern Munchen și după 40 de ani

Anunțul de la acel moment a venit la scurt timp după ce Neuer era accidentat la coapsă și era indisponibil pentru o perioadă nedeterminată.

Acum, legenda clubului, care a ajuns la 590 de apariții oficiale pentru Bayern, pare că se pregătește să plece în vară, după 25 de ani la club. Însă, conducerea îi va oferi prelungirea contractuală după cum anunță câteva site-uri dedicate fanilor lui Bayern Munchen, pentru o perioadă de un sezon, până în vara anului 2027.

Se vorbește și despre salariul pe care ar urma să îl încaseze, același ca acum, 26,2 milioane de euro pe an, din care salariul de 21 de milioane de euro și restul, de 5.2 milioane de euro, reprezentat de bonusuri.

Bayern Munchen îi oferă o remunerație totală de 26.2 milioane de euro pe an!

De la sosirea sa la Bayern în 2011, Neuer a devenit unul dintre cei mai mari portari din istoria fotbalului. A adunat 547 de apariții în toate competițiile și este al șaptelea cel mai selecționat jucător din istoria clubului. În Bundesliga, el a reușit un record de 168 de meciuri fără gol primit.

Cu echipa, Neuer a câștigat

• 11 titluri de campion al Germaniei

• 5 Cupe ale Germaniei

• 6 Supercupe ale Germaniei

• 2 Ligi ale Campionilor (2013, 2020)

• 2 Supercupe ale Europei

• 2 Campionate Mondiale ale Cluburilor

• Cupa Mondială cu naționala Germaniei în 2014

