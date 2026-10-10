Portarul bavarezilor a primit gol după doar cinci secunde, în urma unei faze în care și-a complicat inutil situația.

Echipa lui Vincent Kompany a avut lovitura de start, iar mingea a ajuns rapid la Neuer, aflat la peste 30 de metri de propria poartă. Goalkeeper-ul în vârstă de 40 de ani a avut o preluare prea lungă, iar Robin Fellhauer a profitat imediat.

Manuel Neuer a primit gol în SECUNDA 5 după o gafă uriașă

Neuer a încercat să respingă balonul în lateral, dar l-a lovit pe adversarul său. Fellhauer a urmărit faza și a trimis mingea în poartă după numai cinci secunde. VEZI VIDEO MAI JOS