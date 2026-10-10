FOTO ȘI VIDEO „Cred că e timpul să te retragi!” Manuel Neuer a primit gol în SECUNDA 5 după o gafă uriașă

„Cred că e timpul să te retragi!” Manuel Neuer a primit gol în SECUNDA 5 după o gafă uriașă Bundesliga
SPORT.RO
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Bayern Munchen a început cu stângul partida cu Augsburg, după o eroare uriașă a lui Manuel Neuer. 

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Din articol

Portarul bavarezilor a primit gol după doar cinci secunde, în urma unei faze în care și-a complicat inutil situația.

Echipa lui Vincent Kompany a avut lovitura de start, iar mingea a ajuns rapid la Neuer, aflat la peste 30 de metri de propria poartă. Goalkeeper-ul în vârstă de 40 de ani a avut o preluare prea lungă, iar Robin Fellhauer a profitat imediat.

Manuel Neuer a primit gol în SECUNDA 5 după o gafă uriașă

Neuer a încercat să respingă balonul în lateral, dar l-a lovit pe adversarul său. Fellhauer a urmărit faza și a trimis mingea în poartă după numai cinci secunde. VEZI VIDEO MAI JOS

Gafa portarului german a stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale. Mai mulți suporteri au pus la îndoială capacitatea acestuia și au sugerat că ar trebui să se retragă.

„Manuel Neuer, cred că e timpul să te retragi!”, a scris Sleeper Football pe X.

„MANUEL NEUER CU O GAFĂ INCREDIBILĂ ÎN PRIMELE SECUNDE!”, a comentat și contul Goals Xtra.

O altă reacție a venit din partea Ataque Futbolero: „Greșeală de necrezut a lui Neuer”.

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