Lewandowski, impresionat de fanii care au semnat petitia pentru acordarea Balonului de Aur in 2020! "Sezonul trecut a fost uimitor!"

Robert Lewandowski le-a transmis un mesaj fanilor care l-au sustinut in "lupta" pentru a readuce Balonul de Aur.

Fotbalistul le-a multumit celor peste 190.000 de suporteri care au semnat o petitie pentru ca France Football sa acorde si in acest an trofeul.

"WOW! Va multumesc pentru tot ce ati facut pentru ca am spus ca a castiga Balonul de Aur este un vis pentru fiecare jucator. Stiu cifrele si stiu ce am facut in acest sezon, cum am jucat, a fost ceva uimitor.

Vreau sa va multumesc tuturor fanilor care au fost in spatele meu, care vor ca Balonul de Aur sa se acorde si sa revina in acest an", a spus polonezul, potrivit Bleacher Report.

Lewandowski a reusit 55 de goluri pentru Bayern in sezonul 2019/20 si a declarat recent ca este sigur ca el ar fi castigat trofeul daca jurnalistii francezi nu ar fi oprit acordarea acestuia din cauza pandemiei.

"Am castigat tot ce era de castigat. Am fost golgheterul fiecarei competitii. Cred ca daca un jucator a facut atat de mult, ar trebui sa castige Balonul de Aur", spunea Robert Lewandowski, potrivit publicatiei poloneze Onet.