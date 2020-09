Sigur e Van Dijk?! Eroare SOCANTA a ZIDULUI care s-a batut cu Messi si Ronaldo pentru 'Balonul de Aur'! Ce a putut sa faca

Virgil van Dijk a dat gol cu Leeds in prima etapa din Premier League, dar Klopp n-o sa-l laude dupa meci!

Olandezul a facut o greseala uriasa la faza din care Bamford a facut 2-2, in minutul 29 al partidei! La o minge inalta, Van Dijk s-a intins si a reusit doar sa devieze balonul pentru atacantul lui Leeds, care a inscris pe langa Alisson.



E a doua greseala mare a lui Van Dijk in ultimele 4 jocuri disputate in tricoul lui Liverpool. S-au adunat la fel de multe erori cate mai facuse olandezul in precedentele 154 de meciuri!



Oh no Van Dijk. Does this count as being dribbled pass?!?! ???????? pic.twitter.com/DUutKYcm4m — Back Again With Troopz Podcast (@BackAgainShow) September 12, 2020