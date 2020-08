Petitia care face INCONJURUL lumii! Fanii fotbalului vor 'Balonul de Aur' inapoi dupa finala Champions League! Zeci de mii de oameni au semnat in doar cateva ore

Pandemia de coronavirus a afectat fotbalul la nivel global, iar marile campionate au fost intrerupte o buna perioada de timp, unele dintre ele chiar suspendate definitiv.

France Football, echipa care organizeaza si da trofeul individual la care viseaza orice fotbalist, 'Balonul de Aur' a decis sa anuleze decernarea trofeului anul acesta. Decizia a fost criticata de multi, dar in acelasi timp inteleasa datorita contextului.

Cu toate astea, odata cu revenirea campionatelor de top, fotbalistii au aratat o forma exceptionala. De la lupta pentru 'Gheata de Aur' a lui Ciro Immobile cu Robert Lewandowski, pana la prestatiile incredibile ale jucatorilor lui Liverpool in Premier League, iubitorii fotbalului cer inapoi trofeul suprem.

Bleacher Report, publicatie sportiva importanta a pornit pe internet o petitie prin care cere France Football sa isi anuleze decizia de a anula 'Balonul de Aur' dupa finala Champions League.

"Acesti jucatori merita sa fie onorati pentru bucuria si incantarea pe care au adus-o in aceasta perioada dificila. De aceea prezentam aceasta petitie in numele tuturor fanilor fotbalului din intreaga lume, le cerem celor de la France Football sa readuca cel mai prestigios premiu individual, Balonul de Aur, si sa onoreze jucatorul care a avut cel mai mare impact in acest an al fotbalului unic, si plin de provocari", motiveaza publicatia.

Petitia a strans 63 000 de semnaturi in 9 ore.