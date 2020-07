Lewandowski cel mai dezavantajat jucator dupa ce Balonul de Aur a fost anulat!? Ce spune un fost castigator al trofeului: "Intra in lupta cu Messi si Ronaldo"

Balonul de Aur nu se va decerna pentru anul 2020, iar Rivaldo considera ca Robert Lewandowski are un ghinion teribil, deoarece era unul dintre favoritii din acest an.

Fostul star brazilian a spus ca acesta decizie de a nu acorda cel mai important trofeu individual este o decizie corecta.

"Este corect sa nu se acorde Balonul de Aur in acest an. A fost un sezon ciudat in toate ligile europene, cu multe meciuri jucate fara spectatori, iar campionatul din Franta s-a incheiat prematur. Cativa jucatori s-ar putea simti un pic dezamagiti, iar Lewandowski de la Bayern Munchen este cu siguranta unul dintre ei. Polonezul a fost magnific, deoarece Bayern Munchen a castigat al optulea titlu consecutiv in Bundesliga, inca este in Champions League, asa ca el ar fi putut intra in lupta cu Messi si Cristiano Ronaldo pentru trofeu. Pentru Messi si Ronaldo este o sansa pierduta de a castiga Balonul, deoarece carierele lor se apropie de final. Dar a fost o decizie corecta de a anula trofeul in acest an", a declarat brazilianul pentru Marca.

Rovaldo a jucat 5 ani in tricoul Barcelonei, iar in 1999 a castigat Balonul de Aur.