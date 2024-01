Reacția lui Leroy Sane după ce a fost pălmuit de antrenorul lui Union Berlin

Aripa Leroy Sane (Bayern Munchen) a spus că altercaţia sa cu antrenorul echipei Union Berlin, Nenad Bjelica, este deja de domeniul trecutului şi importante sunt cele trei puncte cucerite după succesul la limită (1-0) de miercuri, transmite DPA.

''Nu ţin ranchiună când vine vorba de lucruri de genul acesta şi situaţia este deja uitată'', a declarat Sane pentru ziarul Bild. ''Din câte ştiu eu, a fost puţin surescitat după incidentul din suprafaţa noastră de pedeapsă. Oricum, cel mai important este că am luat cele trei puncte'', a adăugat Sane.

Incindentul a avut loc în minutul 74 al meciului restant dintre Bayern şi Union. Bjelica a protejat o minge pe care o ţinea în mână şi pe care Sane încerca să o repună rapid în teren. Antrenorul l-a împins pe Sane, cu mâna pe faţa jucătorului, care a ripostat la rândul lui, înainte de a fi despărţiţi de alţi jucători şi de membrii staffurilor.

Bjelica a fost eliminat şi a avut o discuţie aprinsă cu fanii bavarezi în tribună, în timp ce Sane s-a ales cu un cartonaş galben.

''Eram în spaţiul meu şi am vrut să-i dau lui (Sane) mingea şi el m-a împins. Ce am făcut este intolerabil, înţeleg cartonaşul roşu, dar am fost cam supărat'', a explicat Bjelica după meci.

Antrenorul croat era deja nervos pentru că la o situaţie de posibil penalty, nu s-a solicitat intervenţia VAR-ului. Dar faza a fost analizată de echipa VAR de la centrul de transmisie de la Koln.

''Se putea da penalty. Dar, bineînţeles, nu ar fi trebuit să reacţionez cum am făcut-o'', a adăugat Bjelica.

Bavarezii au marcat golul victoriei imediat după pauză, prin Raphael Guerreiro (46).

În urma acestui succes, Bayern Munchen a acumulat 44 de puncte şi s-a apropiat la patru lungimi de liderul Bayer Leverkusen, neînvins în cele 18 etape care s-au scurs de la debutul actualei ediţii din Bundesliga.

