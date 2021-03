Sa inceapa LICITATIA pentru 'masina de goluri' Haaland! Dortmund i-a fixat PRETUL atacantului norvegian! Care sunt cluburile care se 'bat' pe el

Chelsea, Real Madrid sau Manchester City il vor pe Haaland. Ultima mentionata il vede drept inlocuitorul lui Aguero care a intrat in ultimele 6 luni de contract cu echipa din Manchester.

Un impediment in cazul mutarii ar putea sa fie pretul cerut de germani. Dortmund solicita intre 120 si 130 de milioane de euro pentru un eventual transfer in vara. Haaland va avea o clauza doar de 75 de milioane de euro, iar nemtii incearca sa profite de acest lucru, potrivit jurnalistului Nicolo Schira.

#RealMadrid, #ManchesterCity and #Chelsea are interested in Erling #Haaland for the summer. #BVB ask €120/130M to sell him, because his release clause (€75M) will be active only from 2022. #Raiola would prefer to move the striker in the summer of 2022. #transfers #MCFC #CFC