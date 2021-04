Dortmund, gata sa isi piarda 'masina de goluri'! Nemtii i-au gasit inlocuitor lui Haaland! Pe cine au pus ochii 

Erling Haaland (20 ani) ar putea pleca de la Dortmund in vara!

Lupta pentru Erling Haaland se anunta a fi una intensa in vara, cu nume mari din Europa pe urmele sale. Barcelona, Real Madrid, Manchester City sau PSG sunt doar cateva dintre numele care il urmaresc pe atacantul norvegian, care are un sezon de senzatie.

Haaland a doborat toate recordurile posibile la varsta sa in Champions League, competitia suprema, acolo unde a inscris 20 de goluri in 15 aparitii.

Constienti ca l-ar putea pierde in vara, mai ales dupa ce agentul sau, cu care au inceput sa aiba o 'disputa' a reactiilor, a fost surprins in Spania pentru a discuta cu reprezentantii Barcelonei si cei ai lui Real, nemtii au inceput sa ii caute inlocuitor.

Astfel, Kiker, citat de Mundo Deportivo, anunta ca Sasa Kalajdzic, atacantul de 23 de ani al lui Sttutgard, ar fi principalul favorit pentru a ocupa locul lui Haaland.

Adus de la Admira Wacker in vara lui 2019, in schimbul a 1.75 de milioane de euro, jucatorul a reusit sa se faca remarcat in acest sezon, in care a inscris de 13 ori in cele 26 de meciuri jucate.

Dortmund va trebui sa plateasca cel putin 30 de milioane de euro pentru transferul sau, anunta sursa citata.