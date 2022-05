Surpriză majoră la Bayern! Gigantul de doi metri care îl poate înlocui pe Robert Lewandowski

Starul polonez a anunțat public că nu își dorește să își prelungească înțelegerea cu Bayern scadentă în 2023 și i-a sugerat clubului bavarez să ia în calcul eventuale oferte venite pe numele său.

Bayern caută înlocuitor pentru Robert Lewandowski

Favorită pentru transferul lui Robert Lewandowski ar fi Barcelona, în presa internațională existând informații că ar exista deja un acord între club și jucător pentru un contract pe trei sezoane. Totuși, formația catalană trebuie să ajungă la un consens și cu Bayern, care ar solicita aproximativ 40 de milioane de euro în schimbul golgheterului din Polonia.

Deși conducătorii lui Bayern au refuzat ideea unei despărțiri de Lewandowski în această vară, spunând că polonezul mai are un contract și trebuei să își respecte angajamentul, jurnaliștii din Germania și Spania susțin că echipa campioană din Bundesliga a început deja să caute un înlocuitor, având în vedere că Lewandowski ar putea pleca.

Publicația spaniolă Cadena Cope susține că pe lista lui Bayern se află Sadio Mane, starul lui Liverpool, care mai are un singur an de contract cu formația de pe Anfield. Senegalezul joacă din 2016 sub comanda lui Jurgen Klopp, după ce a fost cumpărat de la Southampton, pentru 41,2 milioane de euro.

Bavarezii au și alte variante: cehul Patrick Schick (26 de ani), atacantul lui Bayer Leverkusen, care a impresionat la EURO 2020, francezul Christopher Nkunku (24 de ani), de la RB Leipzig, care a marcat nu mai puțin de 34 de goluri în acest sezon, dar și austriacul Sasa Kalajdzic, legitimat la VfB Stuttgart.

Sasa Kalajdzic, numele surpriză pentru înlocuirea lui Lewandowski

"Cel mai accesibil, dar poate și cel mai riscant pariu, este Kalajdzic", a scris sursa citată.

Sasa Kalajdzic (24 de ani) este varianta surprinzătoare de pe lista lui Bayern pentru înlocuirea lui Lewandowski. Austriacul, care are o înălțime de doi metri, a traversat un sezon dificil, cu o accidentare care l-a ținut departe de gazon în aproape toate meciurile din tur. Cu toate acestea, a jucat în 15 partide din actuala stagiune, a marcat șase goluri, a oferit două pase decisive și a salvat-o pe VfB Stuttgart de la retrogradare.

Kalajdzic, un atacant central cu 13 meciuri și patru goluri la naționala Austriei, a fost transferat de Stuttgart în 2019, de la Admira Wacker, pentru doar 1,75 milioane de euro. În prezent, fotbalistul născut la Viena este cotat la 22 de milioane de euro pe Transfermarkt.

30 iunie 2023 este data la care expiră contractul lui Kalajdzic cu VfB Stuttgart, astfel că ar putea fi o variantă chiar accesibilă pentru Bayern în această vară, în cazul în care Lewandowski părăsește formația din Munchen și decide să apeleze la serviciile gigantului austriac.