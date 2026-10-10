Surpriză! Cole Palmer a semnat cu câteva ore înainte de Chelsea - Bournemouth

Mijlocaşul englez Cole Palmer a semnat un nou contract cu Chelsea, cu condiţii îmbunătăţite, până în 2034, a anunţat, sâmbătă, clubul din Londra, scrie news.ro.

Internaţionalul englez, în vârstă de 24 de ani, avea deja contract până în 2033, dar este recompensat pentru performanţele sale, după ce a devenit unul dintre jucătorii cheie de atac ai lui Chelsea.

Acordul îl lasă pe Palmer cu unul dintre cele mai lungi contracte din Premier League, doar Erling Haaland de la Manchester City şi coechipierii de la Chelsea, Joao Pedro şi Geovany Quenda, având, de asemenea, contract până în 2034.Palmer şi-a semnat contractul anterior acum doi ani, după ce s-a alăturat unui transfer de 42,5 milioane de lire sterline de la Manchester City în 2023.

Mijlocaşul ofensiv în vârstă de 24 de ani a început sezonul în forţă, marcând deja 4 goluri şi oferind 2 pase decisive în 7 meciuri, în toate competiţiile.