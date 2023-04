Concluziile lui Thomas Tuchel după Bayern Munchen - Borussia Dortmund 4-2. Ce l-a nemulțumit

Campioana din Bundesliga s-a impus în derby-ul cu Borussia Dortmund, scor 4-2, și este lider în campionat, înaintea dublei din Champions League, cu Manchester City.

Reacția lui Thomas Tuchel după meciul câștigat de Bayern Munchen



Noul antrenor al lui Bayern Munchen a făcut o analiză a jocului prestat de echipa sa, declarând că ăși dorește să vadă mai multă eficiență în fața porții din partea jucătorilor.

"Când am jucat calm, ne-am creat șanse numeroase. Mai este loc de îmbunătățire. Toată lumea era conștientă de ce era în joc astăzi. O schimbare de antrenor aduce mereu neliniște, erau multe de absorbit. Disponibilitatea de a implementa totul a fost de 100%.

Astăzi a fost un prim pas bun. Jocul a fost puțin prea sălbatic, am vrut să avem mai multă dominație și control. Am început foarte nervoși. Întregul joc a fost de fapt prea neglijent, cu prea multe pierderi de minge. Dar dorința de a lucra când nu am avut mingea a fost extrem de sus. Vrem să fim calmi și exacți în posesie. Seamănă puțin cu o trupă sau o orchestră. Trebuie să ne găsim ritmul.

Avem multe de analizat. Echipa este extrem de dispusă să învețe. Înțeleg că unele lucruri încă nu s-au rezolvat. Una peste alta, am pierdut mingea de multe ori, ceea ce ne-a îngreunat viața. Acum suntem în fruntea clasamentului, asta ne va da liniște și încredere. Acesta este cel mai important lucru", a spus tehnicianul neamț, potrivit Sky Sport Germania.