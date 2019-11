Klinsmann revine in Germania! Surpriza TOTALA: ce echipa va prelua

Jurgen Klinsmann (55 de ani) se intoarce in Bundesliga, unde a mai pregatit-o pe Bayern in sezonul 2008-2009.

Klinsmann e la un pas de confirmare pe banca Herthei Berlin. Fostul mare atacant era liber de contract din 2016, cand s-a despartit de nationala Statelor Unite. Klinsmann si-a inceput cariera de antrenor la nationala Germaniei, unde a lucrat intre 2004 si 2006.

Hertha are un inceput ingrijorator de sezon in Bundesliga. Dupa 12 etape, ocupa locul 15, la egalitate cu Dusseldorf, care e pe loc de baraj pentru evitarea retrogradarii.



Cum arata clasamentul din Germania:

Jürgen Klinsmann is set to be announced as the new coach of Hertha Berlin, according to Bild. The 55-year old will take over from Ante Covic until the end of the season.

