Germanul Juergen Klinsmann a fost demis din postul de selecţioner al Coreei de Sud, a anunţat vineri Federaţia de fotbal din această ţară (KFA), după eliminarea "Taegeuk Warriors" în semifinalele Cupei Asiei, săptămâna trecută, informează AFP.

"KFA a decis să schimbe selecţionerul naţional după o analiză aprofundată", a declarat preşedintele federaţiei, Chung Mong-gyu, în cursul unei conferinţe de presă, concediindu-l pe fostul internaţional german după mai puţin de un an de la numirea sa la conducerea echipei asiatice.

"Klinsmann nu a reuşit să demonstreze abilităţile de management şi leadership aşteptate de la un antrenor naţional în domenii care merg de la tactică, managementul personalului până la atitudinea muncii şi alte domenii necesare pentru a aduce competitivitate echipei", a precizat Chung.

"Atitudinea şi competitivitatea lui Klinsmann ca selecţioner nu au răspuns aşteptărilor. Prin urmare, am decis să schimbăm conducerea înaintea meciurilor de calificare pentru Cupa Mondială din 2026", a adăugat preşedintele KFA.

Juergen Klinsmann a precizat la rândul său vineri că misiunea sa în Coreea de Sud a fost "o călătorie incredibilă" şi le-a mulţumit jucătorilor săi într-un mesaj pe reţelele de socializare.

Coreea de Sud, una dintre marile favorite ale Cupei Asiei, a fost a fost eliminată în semifinale de Iordania (scor 0-2). Evoluţiile neconvingătoare de la această competiţie şi rivalităţile dintre jucători au atras critici din partea presei şi a publicului.

O ceartă a avut loc înaintea acestei semifinale, scrie Agerpres, între Lee Kang-in, jucătorul echipei franceze Paris Saint-Germain, şi Son Heung-Min, starul formaţiei engleze Tottenham Hotspur, care s-a rănit la un deget în timpul incidentului.

Jucătorii mai experimentaţi, precum Son, au dorit să-i cheme la ordine pe fotbaliştii mai tineri, precum Lee, care se ridicaseră de la masă pentru a juca un meci de ping-pong.

