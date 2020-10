Clasa MONDIALA! Haaland, gol FANTASTIC in derby-ul cu Schalke! Unul dintr-o suta de atacanti mai reusea executia asta PERFECTA

Erling Haaland isi continua forma inspaimantatoare pentru adversari!

Norvegianul a marcat si in derby-ul cu Schalke si a ajuns la 7 reusite in octombrie la club si nationala.

In minutul 61 al supermeciului din Vestul Germaniei, Haaland a gasit un lob magic peste Ronnow, dupa assistul lui Sancho. Haaland a dat drumul perfect mingii exact in fractiunea potrivita de secunda si l-a lasat pe goalkeeperul danez sa asiste la opera sa de arta.

Dortmund s-a impus in derby-ul cu Schalke, 3-0, si are 12 puncte in 5 etape, la fel ca Bayern. Cele doua rivale sunt pe 2 in Bundesliga, dupa Leipzig (13 puncte).