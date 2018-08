Andrei Ivan a debutat cu gol pentru Rapid Viena.



Adus in aceasta vara de la Krasnodar, Andrei Ivan a debutat cu gol la noua sa echipa. Atacantul roman a marcat golul de 2-0 in meciul cu Admira din prima etapa a sezonului.



Murg a deschis scorul pentru oaspeti, in minutul 6, Ivan a majorat diferenta in minutul 23, iar Bolingoli-Mbombo a facut 3-0 pentru Rapid Viena chiar inainte de pauza, in minutul 44.



