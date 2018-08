ULTIMA ORA | Derby in noroi? Acoperisul de pe National Arena nu a fost tras, in Bucuresti ploua torential

25.000 de suporteri sunt asteptati in aceasta seara la derby-ul FCSB - Dinamo

Derby-ul din aceasta seara s-ar putea juca in noroi, in conditiile in care acoperisul nu a fost tras, desi prognoza meteo anunta ploi torentiale.

Ploaia a inceput in Bucuresti in jurul orei 18:00, si va continua pana spre miezul noptii, conform prognozelor.

Organizatorii incearca acum sa obtina aprobarea pentru tractarea acoperisului, desi aceasta operatiune trebuie anuntata cu o zi inainte.

