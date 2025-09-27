Ce fotbalist putea avea naționala României! 3 goluri și 2 pase de gol în ultimele 4 meciuri la Borussia Dortmund

Borussia Dortmund a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-0, pe FSV Mainz, în etapa a cincea din Bundesliga.
Borussia a dominat începutul meciului de pe MEWA Arena, iar Karim Adeyemi a fost blocat de Leitsch în minutul 22.
Totuşi oaspeţii au trecut la conducere pe tabelă în minutul 27, odată cu golul lui Daniel Svensson.
În minutul 40 Karim Adeyemi a făcut 2-0 şi avantajul luat de Borussia după prima repriză nu a mai putut fi recuperat de Mainz, care s-a văzut nevoită, din minutul 67, să joace în zece, după ce goalkeeperul Robin Zentner a fost eliminat pentru un fault dur, în afara careului, la același inepuizabil Karim Adeyemi, care scăpase singur spre poartă, scrie news.ro.
FSV Mainz – Borussia Dormund s-a terminat cu victoria oaspeţilor, 2-0, iar echipa lui Niko Kovac este pe locul secund în campionat, cu 13 puncte. Mainz e a 13-a, cu patru puncte.
Adeyemi, care are mamă româncă, a ajuns astfel la 3 goluri și 2 pase de gol în ultimele 4 meciuri jucate la Borussia Dortmund, în Bundesliga (2-0 cu Heidenheim, 1-0 cu Wolfsburg și acum 2-0 cu Mainz) și Champions League (nebunia 4-4 cu Juventus Torino).
Rezultate înregistrate sâmbătă, în etapa a 5-a din Bundesliga
Mainz – Borussia Dortmund 0-2
(D. Svensson 27, Adeyemi 40)
Wolfsburg – RB Leipzig 0-1
(Bakayoko 8)
St Pauli – Bayer Leverkusen 1-2
(Wahl 32 / Tapsoba 25, Poku 58)
Heidenheim – Augsburg 2-1
(Kaufmann 47, S. Conteh 54 / Tietz 90+8)