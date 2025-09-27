Ce fotbalist putea avea naționala României! 3 goluri și 2 pase de gol în ultimele 4 meciuri la Borussia Dortmund

Borussia Dortmund a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-0, pe FSV Mainz, în etapa a cincea din Bundesliga.

Borussia a dominat începutul meciului de pe MEWA Arena, iar Karim Adeyemi a fost blocat de Leitsch în minutul 22.

Totuşi oaspeţii au trecut la conducere pe tabelă în minutul 27, odată cu golul lui Daniel Svensson.

În minutul 40 Karim Adeyemi a făcut 2-0 şi avantajul luat de Borussia după prima repriză nu a mai putut fi recuperat de Mainz, care s-a văzut nevoită, din minutul 67, să joace în zece, după ce goalkeeperul Robin Zentner a fost eliminat pentru un fault dur, în afara careului, la același inepuizabil Karim Adeyemi, care scăpase singur spre poartă, scrie news.ro.

