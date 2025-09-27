VIDEO Ce fotbalist putea avea naționala României! 3 goluri și 2 pase de gol în ultimele 4 meciuri la Borussia Dortmund

Ce fotbalist putea avea naționala României! 3 goluri și 2 pase de gol în ultimele 4 meciuri la Borussia Dortmund Bundesliga
Alexandru Hațieganu
Atacantul Karim Adeyemi are un început de sezon excelent.

Borussia Dortmund a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-0, pe FSV Mainz, în etapa a cincea din Bundesliga.

Borussia a dominat începutul meciului de pe MEWA Arena, iar Karim Adeyemi a fost blocat de Leitsch în minutul 22. 

Totuşi oaspeţii au trecut la conducere pe tabelă în minutul 27, odată cu golul lui Daniel Svensson

În minutul 40 Karim Adeyemi a făcut 2-0 şi avantajul luat de Borussia după prima repriză nu a mai putut fi recuperat de Mainz, care s-a văzut nevoită, din minutul 67, să joace în zece, după ce goalkeeperul Robin Zentner a fost eliminat pentru un fault dur, în afara careului, la același inepuizabil Karim Adeyemi, care scăpase singur spre poartă, scrie news.ro.

FSV Mainz – Borussia Dormund s-a terminat cu victoria oaspeţilor, 2-0, iar echipa lui Niko Kovac este pe locul secund în campionat, cu 13 puncte. Mainz e a 13-a, cu patru puncte.

Adeyemi, care are mamă româncă, a ajuns astfel la 3 goluri și 2 pase de gol în ultimele 4 meciuri jucate la Borussia Dortmund, în Bundesliga (2-0 cu Heidenheim, 1-0 cu Wolfsburg și acum 2-0 cu Mainz) și Champions League (nebunia 4-4 cu Juventus Torino).

Rezultate înregistrate sâmbătă, în etapa a 5-a din Bundesliga

Mainz – Borussia Dortmund 0-2

(D. Svensson 27, Adeyemi 40)

Wolfsburg – RB Leipzig 0-1

(Bakayoko 8)

St Pauli – Bayer Leverkusen 1-2

(Wahl 32 / Tapsoba 25, Poku 58)

Heidenheim – Augsburg 2-1

(Kaufmann 47, S. Conteh 54 / Tietz 90+8)

La 17 ani, atacantul român născut în Spania înscrie la seniori în Austria și este aproape de Bundesliga! ”M-am apucat de fotbal acum patru ani”
Monaco, distrusă de Lorient! Urmează Toulouse – Nantes și PSG – Auxerre, LIVE pe VOYO
Fanii lui Rapid fac spectacol pe străzile din Ploiești! Gata de ”Primvs Derby”
ACUM, pe VOYO: Nottingham - Sunderland 0-0. Liverpool și Chelsea au pierdut, iar Manchester City a înscris gol după gol. Toate rezultatele
Petrolul Ploiești - Rapid, de la ora 20:30, ECHIPELE DE START! ”Primvs derby”, acum cu Eugen Neagoe și Constantin Gâlcă
"Manita" în derby-ul Atletico Madrid - Real Madrid. Diego Simeone l-a pus la respect pe Xabi Alonso
Monaco, distrusă de Lorient! Urmează Toulouse – Nantes și PSG – Auxerre, LIVE pe VOYO

Fanii lui Rapid fac spectacol pe străzile din Ploiești! Gata de ”Primvs Derby”

Ce fotbalist putea avea naționala României! 3 goluri și 2 pase de gol în ultimele 4 meciuri la Borussia Dortmund

ACUM, pe VOYO: Nottingham - Sunderland 0-0. Liverpool și Chelsea au pierdut, iar Manchester City a înscris gol după gol. Toate rezultatele

Petrolul Ploiești - Rapid, de la ora 20:30, ECHIPELE DE START! ”Primvs derby”, acum cu Eugen Neagoe și Constantin Gâlcă

"Manita" în derby-ul Atletico Madrid - Real Madrid. Diego Simeone l-a pus la respect pe Xabi Alonso



Cât de rău arată gazonul de pe ”Ilie Oană” și ce a făcut Aioani în poartă înainte de Petrolul - Rapid!
"Manita" în derby-ul Atletico Madrid - Real Madrid. Diego Simeone l-a pus la respect pe Xabi Alonso
ACUM, pe VOYO: Nottingham - Sunderland 0-0. Liverpool și Chelsea au pierdut, iar Manchester City a înscris gol după gol. Toate rezultatele
Fanii lui Rapid fac spectacol pe străzile din Ploiești! Gata de ”Primvs Derby”
Monaco, distrusă de Lorient! Urmează Toulouse – Nantes și PSG – Auxerre, LIVE pe VOYO
Niclas Fullkrug are o nouă echipă! Transfer de 27 de milioane de euro și contract pe patru ani
Au bătut palma pentru transferul lui Niclas Fullkrug! 27 de milioane de euro + bonusuri
Tot 3-2 s-a încheiat și derby-ul Borussia vs Borussia din Bundesliga! Cinci minute de vis și cinci goluri
La nuova Juve. Echipa torinezilor pentru sezonul viitor începe să prindă formă
Borussia Dortmund, reacție de poveste după ce a pierdut finala Champions League cu Real Madrid!
Ireal! O bombă de 500 de kilograme a fost găsită lângă un stadion din Bundesliga
