BREAKING NEWS: Se anunta o VARA FIERBINTE pentru Coman! Manchester United, DISPERATA sa-l aduca. Reactie de ultima ora

Transferul lui Coman ar putea fi una dintre telenovelele verii pe piata de achizitii!

Starul lui Bayern e curtat intens de Manchester United! Englezii sund dispusi fie sa-l imprumute, fie sa-l cumpere definitiv. Coman va deveni tinta numarul 1 pe Old Trafford in cazul in care Sancho nu poate fi luat de la Dortmund, dar United a transmis ca e interesata 'in orice conditii' de mijlocasul francez.

Bayern a dat un raspuns ferm: Coman e netransferabil, conform Sky Germania.

The Athletic a anuntat intentia lui United de a-l aduce pe Coman, care ar fi avut deja o discutie preliminara cu clubul.

Bayern l-a luat in aceata vara pe Sane de la City in schimbul a 60 de milioane de euro.

Coman a marcat 4 goluri si a dat 4 pase decisive in 24 de meciuri jucate in Bundesliga in ultimul sezon. Fotbalistul de 24 de ani a ajuns in 2017 la Bayern si mai are 3 ani de contract cu gigantul de pe Allianz Arena.