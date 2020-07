Pe asta cum o mai apara Neuer? Portarul lui Bayern, alaturi de un grup muzical fascist. Gestul care a scandalizat Germania!

Aflat in vacanta in Croatia, Manuel Neuer si-a petrecut timpul in compania unei trupe controversate.

Portarul de 34 de ani a intrat intr-o mare belea, dupa ce pe internet a aparut un filmulet in care fredoneaza versurile uneia dintre cele mai cunoscute melodii ale formatiei "Thompson". Nume care provine chiar de la mitraliera Thompson, cu care fondatorul Marko Perkovic a luptat in razboiul pentru independenta Croatiei.

In tara ex-iugoslava, grupul muzical al lui Perkovic are multi adepti, dar si foarte multi contestatari, in special din cauza mesajelor fasciste, de extrema dreapta, care incurajeaza xenofobia. Manuel Neuer a ajuns in acest anturaj care nu-i face cinste prin intermediul lui Toni Tapalovic, antrenorul cu portari de la Bayern, care l-a invitat pe fotbalist sa se relaxeze in celebra statiune Dubrovnik.

Problema fascismului fiind una extrem de sensibila in Germania, Neuer a fost cautat de presa sa ofere explicatii, dar inca n-a dat un raspuns oficial. In schimb, un apropiat al sau l-a aparat pe Manuel, sustinand ca acesta nu stie limba croata.