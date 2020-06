A fost la negocieri, dar s-a razgandit! Un star de la Bayern nu mai vrea sa ramana in Bundesliga! Ce se poate intampla cu jucatorul bavarezilor

Unul dintre campionii Germaniei ar putea ajunge in Premier League.

Cel putin asta isi doreste Thiago, care nu mai vrea sa isi prelungeasca intelegerea cu Bayern.

Mijlocasul in varsta de 29 de ani a fost la negocieri cu oficialii clubului, insa imediat dupa aceea s-a retras si nu a mai parut dispus sa continue in Bundesliga.

Jurnalistii germani au spus ca spaniolul nu are niciun motiv sa nu-si mai doreasca sa ramana la Bayern. Se pare, insa, ca fotbalistul are senzatia ca acum este ultima lui sansa de a ajunge la un alt club de top din Europa, de a avea o noua experienta de vis intr-un alt campionat sau de a se intoarce acasa, in Spania, de unde a ajuns la Bayern in urma cu 7 ani.

Thiago este cotat, potrivit site-ului Transfermarkt, la 48 de milioane de euro si pana acum nu a aparut nicio oferta pentru el. Publicatia Sport Bild scrie ca Liverpool ar putea fi interesata de mijlocasul bavarezilor pentru ca Jurgen Klopp isi doreste un jucator experimentat in mijlocul terenului, care sa aduca un plus de valoare echipei.

