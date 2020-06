Asa arata DITRUGATORUL german! Bayern a SPULBERAT campionatul in ultimele 13 etape si a castigat al 8-lea titlu consecutiv in Germania

Bayern a sarbatorit azi al 8-lea titlu consecutiv castigat in Germania!

Dupa 4-0 la Wolfsburg, Bayern a primit trofeul! Neinvinsa din decembrie, Bayern are 13 victorii consecutive in Bundesliga. Venirea lui Hansi Flick in noiembrie in locul lui Kovacs pare sa-i fi priit. Supercampioana de pe Allianz Arena a devenit doar a doua echipa din istoria campionatului care marcheaza peste 100 de goluri intr-un sezon. Toata atentia lui Bayern se indreapta acum spre Champions League, care se va relua in August.

Pentru a 5-a oara in cariera, Robert Lewandowski a castigat titlul de golgeter al Germaniei. Polonezul a inscris de 34 de ori in campionat!



