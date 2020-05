BREAKING NEWS: Bundesliga ar putea sa se amane din nou! O echipa intreaga a intrat in carantina! Anuntul momentului in Germania

O echipa din Germania a intrat in carantina, iar campionatul ar putea sa nu se mai reia la data anuntat intial.

Campionatul din Germania era programat sa se reia initial pe data de 16 mai, insa ar putea sa se amane din nou. Doi jucatori de la echipa din Liga a 2-a geramana, Dynamo Dresda au fost depistati pozitiv cu coronavirus, iar toata echipa a intrat in carantina.

"Dupa un control intens, autortiatile medicale din Dresda au decis ca sambata, intreaga echipa cu antrenor si staff sa intre 14 zile in caranatina acasa. Din cauza masurilor de carantinare, echipa nu va putea juca meciul de pe 26 mai impotriva celor de la Hannover", se arata in comnunicatul emis de club.

Dynamo Dresden's entire squad have been put in isolation for two weeks - just a week before the Bundesliga restart.

