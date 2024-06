Ademenit cu un salariu imens de cluburile saudite, Hummels s-a decis să semneze cu un club important din Europa

Veteranul a preferat să nu mai semneze prelungirea contractului cu Dortmund și agenții lui au fost asaltați de oferte în această vară.

Refuză zecile de milioane ale saudiților pentru Roma

Ademenit cu salarii de zeci de milioane de euro de cluburile din Saudi Pro League, aceasta ar fi decis să rămână în Europa și să semneze cu un club important, care să-și propună câștigarea de trofee. Alegerea sa ar fi AS Roma, iar conducătorii Dan și Ryan Friedkin ar fi fost de acord cu salariul cerut, 3.6 milioane de euro pe an plus bonusuri de performanță.

Daniele De Rossi se mai bazează pe stoperii Chris Smalling, Evan Ndicka și Gianluca Mancini, în timp ce oficialii cluburile încearcă transferurile lui Dean Huijsen și Diego Llorente, împrumutatți în sezonul precedent de la Juventus și Leeds United. În această perioadă, romanii sunt în tratative avansate cu Paolo Busardo, agentul lui Raoul Bellanova (24 de ani), internaționalul italian pentru care Torino cere 25 de milioane de euro.

Hummels, campion mondial cu Germania în 2014

Mats Julian Hummels (35 de ani) a mai fost legitimat la Bayern Munchen II (2006-2007), Bayern Munchen (2007-2008, 2016-2019) și Borussia Dortmund (2008-2016, 2019-2024). Are 78 de selecții și 5 goluri pentru naționala Germaniei. În palmares are cinci titluri de campion în Bundesliga, trei trofee DFB-Pokal și alte trei DFL-Supercup, a jucat două finale de Champions League (2012-2013, 2023-2024), iar cu naționalele germane a fost campion mondial de seniori (2014) și campion european U21 (2009).

În stagiunea trecută, AS Roma terminat campionatul pe locul al șaselea (calificare în ediția viitoare a Europa League), a ajuns până în sferturile de finală ale Cupei Italiei (0-1 cu Lazio) și până în semifinalele Europa League (0-2 și 2-2 cu Bayer Leverkusen). Hummels a pierdut finala Champions League în fața lui Real Madrid.

