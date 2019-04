Dembele, obligat sa plateasca 10.000 de euro dupa ce a stat in chirie la Dortmund! Cum a lasat casa dupa transferul la Barcelona

Initial, proprietarul apartamentului a cerut 21.000 de euro daune!

Bild anunta ca Ousmane Dembele a pierdut procesul in care se afla cu fostul proprietar al casei in care a stat in chirie in perioada in care a jucat la Borussia Dortmund. El va fi nevoit sa plateasca peste 10.000 de euro daune, jumatate din suma ceruta initial de proprietarul Gerd Weissenberg.

Weissenberg a acuzat modul in care a lasat casa Dembele dupa plecarea la Barcelona din vara lui 2017 pentru suma de 105 milioane de euro. Germanul sustine ca a fost nevoit sa cheme instalator dupa ce Dembele a lasat toaleta infundata: "Mirosea groaznic in toata casa, baia era intr-o conditie proasta, instalator a gasit o piatra in WC! Cand s-a mutat a fost foarte dificil, (Dembele) nu stia unde sa duca gunoiul, era tot imprastiat in curte.



Erau gunoaie si mizerie peste tot, era mancare expirata in frigider, pungi si sticle de plastic pe jos. La intrare erau facturi neplatite. Se pare ca nu sunt singurul care a fost pacalit" a spus Weissenberg in cadrul procesului. Avocatul lui Dembele a reusit sa reduca suma solicitata de Weissenberg, mentionand ca "intr-un apartament poate sa miroasa rau si sa fie murdarie".