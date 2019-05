Un star de la Dortmund a venit la PIATRA OLT sa-i ajute pe copii sa joace fotbal! Ce face cand colegii lor sunt in vacanta de MII de euro in statiuni de lux

Roman Burki, titularul din poarta lui Dortmund, isi petrece doua zile in Slatina, la Piatra Olt.

Burki a fost invitat de fundatia Terre des hommes intr-un program care vrea sa atraga atentia asupra protectiei si promovarii drepturilor pe care le au copiii in sport. Burki e ambasador Terre des hommes si isi propune sa-i sprijine pe pustii care vor sa faca sport intr-un mediu sigur.

Alaturi de echipa fundatiei, Burki a vizitat scoala gimnaziala Piatra, unde a jucat fotbal alaturi de echipa scolii. Burki s-a pozat cu profesorii si cu pustii si a semnat in cartea de onoare a scolii. La actiune a participat si Florin Stefan, fotbalistul nationalei U21 originar din Piatra Olt. Terre des hommes va implementa in Romania un proiect in parteneriat cu Federatia Romana de Fotbal si Federatia Romana de Gimnastica pentru promovarea sigurantei copiilor in sport.



Roman Bürki qui joue avec des gamins à Piatra-Olt plutôt que d’être en vacances à Ibiza, c’est la belle image du jour. @Emishor @FranceBvb @BVB @RomaniaFooty pic.twitter.com/Ja4KVIHqzy — Tim Guillemin (@guillemintim) May 22, 2019