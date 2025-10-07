Florian Wirtz a fost transferat de Liverpool în vară, de la Bayer Leverkusen, pentru o sumă record. "Cormoranii" au achitat 125 de milioane de euro, Wirtz devenind cel mai scump transfer din istoria Premier League, campionat care se vede în direct pe VOYO!

Internaționalul german a impresionat la Bayer Leverkusen, sub comanda lui Xabi Alonso. În total, Wirtz a strâns 197 de meciuri pentru "Aspirine", unde a marcat 57 de goluri și a livrat 65 de pase decisive.

Florian Wirtz, protagonistul unui transfer record al celor de la Liverpool

La Liverpool, Florian Wirtz nu a înscris în primele 10 meciuri oficiale. În schimb, a oferit doar o pasă de gol.

În perioada petrecută la Bayer Leverkusen, a câștigat Bundesliga, Cupa și Supercupa Germaniei. În cele 197 de meciuri jucate pentru Leverkusen, a marcat de 57 de ori și a oferit 65 de pase de gol. Este un jucător disciplinat, cu un cartonaș galben luat, în medie, la șapte etape, dar perioada de la Liverpool nu a fost începută prea bine.

Acum, după acest start la gruparea din Premier League, a apărut o reacție din partea lui Bayern Munchen, formație care a fost și ea în cursă pentru transferul lui Wirtz, dar care s-a retras destul de repede în momentul în care a auzit de suma de bani solicitată de Bayer Leverkusen.

Cum s-a retras Bayern Munchen din cursa pentru trasnferul lui Florian Wirtz

Multipla campioană a Germaniei nu a vrut ”să spargă banca” pentru a forța transferul lui Wirtz, considerând că este vorba de mult prea mulți bani la mijloc.

”Ne putem permite orice transfer dorim. Avem un raport de capitalizare excelent. FC Bayern se descurcă foarte bine. Dar vrem să putem plăti un jucător fără a fi nevoie să alergăm la bancă. Acesta nu este ADN-ul FC Bayern.

Ultima echipă din Premier League, cu 125 de milioane de euro, are venituri cu 60 de milioane de euro mai mari decât noi. Liverpool are 200 de milioane de euro, în timp ce FC Barcelona și Real Madrid au fiecare câte 160 de milioane de euro”, a declarat Jan-Christian Dreesen, CEO-ul echipei Bayern Munchen.

