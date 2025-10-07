OFICIAL Fotbalistul de națională din Superligă și-a găsit în sfârșit echipă! Tocmai în Irak

Alexandru Hațieganu
Fostul fundaș central de la UTA Arad a semnat cu Al-Mina'a SC.

Ibrahima ConteIbrahima Sory ConteUTA AradAl-Mina'a SCIrak
După două sezoane bune la UTA Arad, în care a devenit și căpitanul naționalei, fundașul central guineean Ibrahima Sory Conte (29 de ani) s-a despărțit în iunie de clubul din Superligă și a rămas liber de contract.

Conte și-a găsit echipă abia ieri, după trei luni de pauză, când a fost prezentat de Al-Mina'a SC, club din prima ligă din Irak care în ultimul sezon a luptat pentru evitarea retrogradării.

Ibrahima Conte, adus din Ligue 2 și titular la UTA în ultimele două sezoane

Ibrahima Sory Conte, om de bază pentru Guineea, are 30 de selecții la națională și a ajuns la UTA în toamna anului 2023, după ce jucase sezoane bune la Lorient și Chamois Niortais, în Ligue 2 din Franța.

A bifat în Superligă 55 de meciuri pentru arădeni în ultimele două sezoane din Superliga României, în 54 dintre acestea fiind titular!

Protagonist în martie 2024 în National Geographic: fotbalist din România convocat la naționala din Africa pentru amicale în Asia cu selecționate din America și Oceania

În luna martie a anului trecut, când juca la UTA Arad, Conte a fost convocat la naționala Guineei pentru două partide de pregătire.

Africanii au jucat atunci în Arabia Saudită cele două meciuri amicale: mai întâi cu Vanuatu, țară insulară din Oceania, și apoi cu Insulele Bermude, arhipelagul din Oceanul Atlantic care geografic aparține de America de Nord.

