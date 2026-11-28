Cumpărat în vară de la Sochaux, pentru 1,3 milioane de euro, Aymen Boutoutaou nu l-a convins deloc pe Gigi Becali. Omul de afaceri a avut o mulțime de discursuri dure la adresa francezului de origine algeriană, acuzat că încasează un salariu uriaș în comparație cu ceea ce oferă pe teren.

Mihai Stoica: "Doar Rapid și Craiova și-l permit pe Boutoutaou"

Acuzat că a girat pentru transferul lui Boutoutaou, Mihai Stoica a plecat între timp de la FCSB. Cu toate acestea, Gigi Becali l-a rugat să discute din nou cu impresarii fotbalistului pentru un transfer în iarnă. Patronul de la FCSB și-ar dori doar 500.000 de euro în schimbul fotbalistului de bandă.

Mihai Stoica a confirmat că se va implica în discuțiile cu impresarii lui Boutoutaou și a transmis că un transfer în România pare puțin probabil, având în vedere salariul foarte mare al jucătorului de la FCSB, 550.000 de euro anual.

"Problema e alta. Salariul, nu suma de transfer. La ora actuală nu și-l permit decât Rapid și Craiova. Are 550.000 pe an.

Salariul e foarte mare. Drăguș și cu Boutoutaou au împreună salariile mai mari decât fondurile de salarii de la multe echipe din primul eșalon. Nu își permite nimeni să dea salariul ăsta", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.