Meciul serii, și, probabil al săptămânii, se dispută în această seară la Londra. Locul 1 contra locului 2 în UCL, adică Arsenal contra lui Bayern. Ambele echipe au maxim de puncte, adică 12, după 4 etape.

Londonezii au marcat de 11 ori și nu au primit niciunul, în timp ce Bayern a marcat de 14 ori, dar au primit 3 goluri.



Echipe probabile:



• Arsenal(4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Hincapie, Calafiori; Nwaneri, Norgaard, Rice; Saka, Merino, Trossard



• Bayern(4-2-3-1): Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Karl, Kane, Olise; Jackson



Absenți:



Arsenal - Gyokeres, Havertz, Gabriel.



Bayern - Davies, Diaz și Musiala.



Casele de pariuri o dau favorită, ce-i drept ușor, pe Arsenal, cu o cotă de 2.20.



Bayern are 3.30 la victorie.



Egalul este cotat cu 3.50



1.33 este cota Bayernului pentru a penetra poarta “Tunarilor” întâia oară în acest sezon de UCL.



Mikel Arteta îl conduce la meciurile directe cu 2-0 pe Vincent Kompany.



În ultimele 10 confruntări directe, bavarezii s-au impus de 5 ori, Arsenal de 3 ori, iar celelalte 2 partide s-au terminat la egalitate.



Arsenal este singura echipă din Champions League care nu a primit niciun gol până acum.



Marco Guida va conduce partida la centru, arbitru care acordă în medie 4,71 cartonașe galbene și 0,24 roșii.



