Borussia Dortmund și-a făcut din nou norma de 3 goluri pe meci în ultima rundă din Bundesliga, 3-0 acasă cu Union Berlin (Serhou Guirassy 44 și 58, Felix Nmecha 81), dar meciul de duminică de pe Signal Iduna Park a oferit și un moment care a stârnit panică.

În minutul 18, Jobe Bellingham, om de bază la 19 ani la Dortmund și fratele mai mic al starului Jude Bellingham, s-a lovit cap în cap cu adversarul Andrej Ilic, iar ambii jucători au început să sângereze.

Au intervenit imediat echipele medicale, iar meciul s-a întrerupt timp de câteva minute.

Din fericire, cei doi jucători au reușit să revină teferi pe teren, cu bandajele de rigoare.

