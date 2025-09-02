FOTO ȘI VIDEO Accidentare horror a lui Jobe Bellingham la Borussia Dortmund! Ce s-a întâmplat în meciul cu Union Berlin

Alexandru Hațieganu
Fratele mai mic al starului Jude Bellingham este om de bază la nemți.

Borussia Dortmund și-a făcut din nou norma de 3 goluri pe meci în ultima rundă din Bundesliga, 3-0 acasă cu Union Berlin (Serhou Guirassy 44 și 58, Felix Nmecha 81), dar meciul de duminică de pe Signal Iduna Park a oferit și un moment care a stârnit panică.

În minutul 18, Jobe Bellingham, om de bază la 19 ani la Dortmund și fratele mai mic al starului Jude Bellingham, s-a lovit cap în cap cu adversarul Andrej Ilic, iar ambii jucători au început să sângereze.

Au intervenit imediat echipele medicale, iar meciul s-a întrerupt timp de câteva minute.

Din fericire, cei doi jucători au reușit să revină teferi pe teren, cu bandajele de rigoare.

Jobe Bellingham debutase în Bundesliga în precedenta etapă, cea inaugurală a Bundesligii, într-un 3-3 la St. Pauli.

El a fost transferat la Borussia Dortmund în această vară, nemții plătind 30,5 milioane de euro celor de la Sunderland.

