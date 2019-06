Buffon a dezvaluit motivul real pentru care a plecat de la PSG! "Am renuntat la multi bani" Unde poate ajunge portarul de legenda

Gianluigi Buffon a plecat de la PSG.

Portarul italian in varsta de 41 ani a dezvaluit motivul pentru care a plecat de la PSG.

Buffon:"Stiam asta de cinci luni"



Dupa ce a evoluat 17 ani pentru Juventus, Buffon s-a dus la PSG si a aparat doar un singur sezon. Cei din conducerea echipei pariziene au decis sa nu mai continue colaborarea cu acesta.

"PSG ma anuntase de cinci luni ca voi al doilea portar in sezonul viitor. Din ianuarie, am avut tot timpul pentru a ma gandi si am ajuns la concluzia ca nu este pentru mine astfel ca am renuntat la multi bani si la optiunea de a mai ramane un an. Dorinta lor era absolut legitima, de inteles si oferta era atractiva. Totusi, la 41 de ani am nevoia de a avea emotii. Emotiile se traduc prin energie, vise, sentimentul de a face partie din ceva, a spus Buffon pentru Corriere dello sport.

Buffon ar putea ajunge la Porto



Portarul ajuns la 41 de ani are o oferta bomba din Portugalia, acolo unde poate ajunge langa Iker Casillas, la FC Porto.

Oficialii clubului isi doresc un inlocuitor de inalta clasa pentru Iker Casillas, scrie presa din Italia.

Iker Casillas a suferit un infarct miocardic in timpul unui antrenament, in luna mai a acestui an. Recuperarea sa va dura ceva timp, iar riscurile sunt extrem de mari, astfel ca s-a vorbit chiar despre posibilitatea ca el sa-si incheie cariera.

Buffon a evoluat in 17 meciuri pentru PSG in acest sezon si este evoluat la 1 milion de euro potrivit transfermarkt.com

A mai evoluat in cariera pentru Parma U19 si Juventus.