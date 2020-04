Un fotbalist cunoscut din Ligue 1 este la terapie intensiva! Jucatorul prezinta simptome de Covid-19: anuntul facut de francezi

Un jucator important din Ligue 1 se afla la terapie intensiva cu simptome de coronavirus.

Mijlocasul lui Montpellier, Junior Sambia, se afla la terapie intensiva, prezentand simptome de coronavirus.

Fotbalistul a fost internat la inceputul saptamanii, dar starea i s-a inrautatit in ultimele ore si a ajuns la terapie intensiva, anunta L'Equipe.

Sambia a evoluat 17 meciuri in acest sezon de Ligue 1, reusind sa inscrie si un gol. Fotbalistul de 23 de ani a ajuns la Montpellier in iulie 2018, cand Niort a incasat in schimbul sau 2 milioane de euro.