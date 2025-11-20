Mascații au descins joi, 20 noiembrie 2025, la patru adrese din Capitală pentru a strânge probe. Ținta operațiunii a fost un bărbat în vârstă de 42 de ani, bănuit că a profitat de autoritatea sa și de încrederea unei sportive de 16 ani pentru a întreține raporturi sexuale cu aceasta.



Surse din anchetă susțin că abuzurile sexuale s-ar fi petrecut într-o locuință din Sectorul 5 al Bucureștiului. Bărbatul ar fi speculat naivitatea fetei și relația antrenor-elev pentru a o manipula.



Bătăi sub pretextul pregătirii



Coșmarul adolescentei nu se limita la episoadele din afara sălii. Investigațiile polițiștilor de la Serviciul Agresiuni Sexuale au scos la iveală detalii terifiante despre comportamentul bărbatului în timpul ședințelor de pregătire. Acesta este acuzat că recurgea la violență fizică împotriva minorei chiar în timpul antrenamentelor, sub paravanul activității sportive.



Poliția Capitalei a transmis că suspectul a fost depistat și condus la audieri. Ancheta este coordonată de un procuror specializat în abuzuri asupra minorilor, iar antrenorul riscă ani grei de închisoare pentru viol și lovire sau alte violențe.

