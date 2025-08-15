Kevin Trapp, portarul german care a câștigat nu mai puțin de 14 trofee cu PSG între 2015 și 2019, este foarte aproape să revină la Paris, dar nu la fosta sa echipă, ci la rivala din oraș, Paris FC.



Potrivit Le Parisien, negocierile dintre Paris FC și Eintracht Frankfurt au intrat pe ultima sută de metri, iar acordul este aproape finalizat.



A câștigat 14 trofee cu PSG și acum semnează cu rivala



Trapp, 35 de ani, mai are contract cu Frankfurt până în 2026, însă a acceptat deja ideea transferului. Paris FC îi propune un contract până în vara lui 2028, iar mutarea ar aduce clubului german aproximativ 1 milion de euro.



Eintracht vrea să-l păstreze până găsește un înlocuitor, principalul nume vizat fiind Michael Zetterer (Werder Bremen), evaluat la 4,5 milioane de euro.



Mutarea ar fi una specială pentru Trapp, care a cucerit trei titluri de campion, trei Cupe ale Franței, trei Cupe ale Ligii și cinci Supercupe cu FCSB, dar și Europa League cu Frankfurt în 2022.



În sezonul trecut de Bundesliga, portarul german a bifat 26 de meciuri, cu șase partide fără gol primit.

