Radu Drăgușin (24 de ani) a fost scutit de calvarul de a reveni pe teren pentru Tottenham, la doar câteva zile după ratarea calificării la Mondiale cu naționala României. Pentru că, la ce situația are clubul londonez în Premier League, meciurile numai o plăcere nu sunt, în momentul de față!

Având în vedere că, în acest weekend, în Anglia se joacă FA Cup, campioantul a trecut în plan secund. Iar Tottenham, fără victorie în Premier League în 2026 (!), e programată să joace următorul meci abia pe 12 aprilie. Atunci, londonezii vor întâlni Sunderland, în deplasare.

Radu Drăgușin, amenințat cu o reducere salarială de 50%

Cu șapte etape înainte de terminarea campionatului, Tottenham ocupă locul 17 din 20, primul salvator. Problema e că distanța față de West Ham, prima rivală aflată pe o poziție de retrogradare, e de doar un punct. Așadar, pericolul căderii în Championship e cât se poate de real pentru Drăgușin și colegii săi.

În acest context, presa engleză a analizat ce ar însemna din punct de vedere financiar o eventuală retrogradare a celor de la Tottenham. Iar concluzia e înfiorătoare! Pe scurt, clubul ar pierde 250 de milioane de lire sterline (aproximativ 286,6 milioane de euro) din drepturile TV și vânzarea biletelor.

Drept urmare, șefii vor fi nevoiți să reducă drastic fondul de salarii care acum se ridică la peste 276 de milioane de lire sterline (aproximativ 316,5 milioane de euro). Jurnaliștii englezi au dezvăluit că, într-un astfel de scenariu, toți jucătorii care vor rămâne, la Tottenham, vor fi loviți de o reducere salarială de 50 la sută!

În acest moment, Drăgușin câștigă aproximativ 5 milioane de euro pe sezon, la Tottenham. Contractul său e valabil până pe 30 iunie 2030. Clubul a anunțat, în mod repetat, că cere suma plătită pe jucător, în momentul aducerii sale de la Genoa, pentru a-l vinde. Când l-a luat pe Drăgușin, la Londra, Tottenham a achitat 25 de milioane de euro pentru transferul stoperului român.